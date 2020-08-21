Лондон, , 04:32 — REGNUM Студия Mediatonic добавила в PS4-версию своей игры Fall Guys: Ultimate Knockout эксклюзивные костюмы для Steam. Об этом разработчики сообщили 20 августа на странице проекта.

В число этих костюмов входит облачение Гордона Фримена и Аликс из игр серии Half-Life, а также разведчика из Team Fortress 2. Они также написали, что «Красивое обновление» увеличило лимит максимального количества участников в режиме Fall Mountain до 15 и изменило время таймеров раунда в Team Tail Tag и Royal Fumble на 1 минуту и 30 секунд. Создатели игры также отметили, что командные игры больше не будут идти подряд.

https://twitter.com/FallGuysGame/status/1296465140934684672

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Fall Guys могут добавить костюмы от известных компаний. Разработчики объявили, что в игре стартует «Битва брендов», желающие поучаствовать в ней фирмы должны сделать пожертвования в благотворительную организацию Special Effect, помогающую геймерам с инвалидностью.

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