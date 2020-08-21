Вашингтон, , 04:11 — REGNUM Министерство юстиции США вновь попытается добиться пересмотра решения суда в отношении одного из организаторов теракта на Бостонском марафоне Джохара Царнаева. Об этом 20 августа заявил журналистам генеральный прокурор страны Уильям Барр в интервью агентству Associated Press.

По его словам, апелляция на вынесенное ранее решение суда об отмене смертного приговора Царнаеву будет подана в Верховный суд США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в мае 2015 года суд присяжных приговорил выходца из Чечни Джохара Царнаева к смертной казни. Его признали виновным в организации взрывов в ходе Бостонского марафона 2013 года. Позже Апелляционный суд США отменил вынесенный приговор и передал дело на рассмотрение в нижестоящий окружной суд.

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