Вашингтон, , 03:57 — REGNUM Разработчики Halo Infinite опровергли слова журналиста Брэда Сэмса о том, что одной из причин переноса релиза игры стало перенаправление части ресурсов на создание сериала по вселенной Halo. Об этом 20 августа сообщил портал IGN.

Издание опубликовало официальное заявление студии 343 Industries, в котором она назвала заявления Сэмса ложными и не соответствующими действительности. В компании подчеркнули, что эти два проекта являются полностью независимыми, и что разработчики игры никак не участвуют в реализации проекта телешоу.

При этом они сообщили, что в 343 Industries есть специальная группа, которая взаимодействует с телеканалом Showtime по вопросам создания сериала.

Ранее на портале известного блогераПола Турротта была опубликована статья, в которой Сэмс со ссылками на инсайдеров заявил: релиз Halo Infinite отложили из-за того, что разработчики использовали модель аутсорсинга и не справились с задачами координации при реализации проекта. Журналист добавил: это произошло в том числе потому, что часть ресурсов компании была в какой-то момент перенаправлена на создание сериала.

Читайте ранее в этом сюжете: Журналисты назвали настоящие причины переноса релиза игры Halo Infinite