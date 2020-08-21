Владивосток, , 03:56 — REGNUM В Приморье, в семи муниципалитетах за минувшие сутки выявлено 86 случаев заражения коронавирусом: в Пожарском и Кировском районах, в Дальнегорске, Находке, Лесозаводске, Арсеньеве, а также во Владивостоке. Выздоровели 75 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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«Ситуация с распространением коронавируса остаётся напряженной, но контролируемой — общее число новых зараженных снижается на протяжении нескольких дней», — сказали специалисты Роспотребнадзора.

На 21 августа в крае зарегистрировано 8789 носителей коронавируса, излечились 7055 человек, скончались 99 пациентов.

В регионе готовятся к началу учебного года, с соблюдением всех требований. Одно из низ — на линейках 1 сентября рядом с первоклассниками не будет родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, состояние здоровья получивших вакцину от коронавируса в России будет отслеживаться посредством специального приложения для смартфонов, сообщил заместитель директора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.