Благовещенск, , 03:43 — REGNUM В Амурской области за минувшие сутки выявили 22 новых случая заражения коронавирусом. Наибольший суточный прирост показал Благовещенск, там зарегистрировано 16 новых носителей SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Всего в области с момента начала пандемии выявили 3140 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большая часть инфицированных — 50% — болеет пневмонией, 41,9% — ОРВИ, 8,1% переносят заболевание бессимптомно.

Полностью излечились в Приамурье 215 пациентов, 48 — умерли — в большинстве — 67% — это люди старше 65 лет.

646 человек контактировали с носителями коронавируса, за ними ведётся медицинское наблюдение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вооружённых силах РФ по состоянию на 20 августа выявлено более 800 военнослужащих с коронавирусной инфекцией.