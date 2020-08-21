Тегеран, , 08:34 — REGNUM Около 139 человек в Иране погибли в результате заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), заявила пресс-секретарь министерства здравоохранения страны Сима Садат Лари. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 20 августа.

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«К настоящему времени в стране от опасного вируса (COVID-19) скончались 20 264 гражданина», — отметила она. Садат Лари также сообщила, что 304 236 из общего числа 352 558 человек, инфицированных смертельным вирусом, выздоровели или выписались из больниц.

Она также подчеркнула, что к настоящему времени в Иране было проведено 2 939 840 тестов на наличие вируса.

Вспышка опасной коронавирусной инфекции (COVID-19) была впервые обнаружена в китайском Ухане в декабре 2019 года. Вирус на протяжении нескольких месяцев поражает весь мир, требуя коллективной кампании международного сообщества по пресечению угрозы, которую представляет для человечества эта пандемия.