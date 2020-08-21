Вашингтон, , 03:19 — REGNUM Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 отодвинула на второй план угрозу такого серьезного заболевания как малярия, сообщил основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс в своем блоге.

По его словам, множество стран, где наблюдается рост показателей по COVID-19, также могут толкнуться с быстрым распространением малярии, с которой стало сложнее бороться из-за нагрузки на системы здравоохранения государств.

Гейтс отметил, что вспышки этой инфекции труднее контролировать из-за характера ее переноса.

Билл Гейтс «Комары не соблюдают дистанцию. И они не носят масок».

В качестве примера миллиардер привел вспышку Эболы в Западной Африке в 2014 году, которая привела к коллапсу в системе здравоохранения и подорвала борьбу с такими заболеваниями как малярия, туберкулез и ВИЧ-инфекция.

Основатель американской компании Microsoft указал на то, что текущая ситуация с пандемией уже усложнила ситуацию с поставками противомалярийных сеток, лекарств и тест-систем.

По мнению Гейтса, в нынешних условиях необходимо соблюдать баланс в борьбе с инфекциями, не пренебрегая мерами как в отношении COVID-19, так и в отношении малярии.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа Билл Гейтс заявил, что мир столкнется с экологическим кризисом, последствия которого превзойдут ущерб от пандемии.

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