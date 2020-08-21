Копенгаген, , 03:07 — REGNUM В новом трейлере Hitman 3 разработчики из IO Interactive дали понять, что в игре будет присутствовать неофициальный кроссовер с детективной картиной режиссёра Райана Джонсона «Достать ножи». Ролик был опубликован 20 августа на YouTube-канале франшизы.

Загадочное убийство произойдет в Великобритании, в особняке, расположенном в местности Дартмур. В конце видео создатели игры дают понять, что в качестве «детектива», расследующего преступления, выступит Агент 47.

Миссия будет называться «Тайна Торнбриджа». Журналисты издания Screen Rant отметили, что её сюжетная линия очень похожа на ту, которая была представлена в фильме Джонсона. Таким образом, поклонники режиссёра смогут стать участниками подобной истории в рамках её игровой версии.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что версия Hitman 3 для ПК после релиза будет эксклюзивом магазина Epic Games Store. Компания также объявила, что в рамках еженедельной акции сервиса она бесплатно раздаст первую часть трилогии Hitman.

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