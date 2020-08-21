Копенгаген, , 02:53 — REGNUM Студия IO Interactive и компания Epic Games сообщили, что будущая игра Hitman 3 станет эксклюзивом онлайн-магазина издателя. Публикация была размещена 20 августа на Twitter-странице Epic Games Store.

Компания также объявила, что пользователи сервиса смогут бесплатно получить оригинальную игру серии в рамках очередной еженедельной акции. Стоит отметить, что таким образом, они смогут импортировать её карты в Hitman 3 после релиза игры. Геймеры смогут бесплатно получить копию Hitman с 27 августа по 3 сентября 2020 года.

https://twitter.com/EpicGames/status/1296463701348884480

Выход Hitman 3 запланирован на январь 2021 года, более точная дата выхода игры пока не названа. Ранее ИА REGNUM сообщило, что разработчики уберут из третьей части такие онлайн-режимы, как конкурентный Ghost Mode (режим призрака) и Sniper Assassin.

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