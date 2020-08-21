Лима, , 02:31 — REGNUM Официальный запрос РФ о получении информации по российской вакцине против коронавируса SARS-CoV-2 направило руководство Перу, заявил перуанский президент Мартин Вискарра 20 августа в ходе пресс-конференции.

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По словам главы государства, ранее Перу получило от посольства России документ, разъясняющий порядок получения вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа РФ передала Перу 50 тысяч тестов для выявления коронавирусной инфекции.

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