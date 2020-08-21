Красноярск, , 02:36 — REGNUM В пятницу, 21 августа, в Красноярске будет переменная облачность, временами дождь, возможна гроза, температура воздуха +26… +28 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:10 на Театральной площади было +13 °C.

Ночью с 21 на 22 августа ожидается до +13 °C.

Скорость юго-восточного ветра 4−9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Давление — 730 мм рт. ст.

В субботу, 22 августа, в Красноярске до +21 °C днём и до +10 °C ночью. Временами небольшой дождь.

В воскресенье, 23 августа, в Красноярске ожидается до +22 °C днём. Ночью — до +11 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 21 августа в центральных и южных районах Красноярского края местами грозы, град.

На юге Таймырского, в Туруханском, Эвенкийском муниципальных районах, в центральных и южных районах Красноярского края местами высокая пожарная опасность IV класса. В Эвенкийском муниципальном районе местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность V класса.