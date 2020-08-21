Мехико, , 02:35 — REGNUM Россия отправит в Мексику две тысячи доз вакцины от нового коронавируса «Спутник V» для проведения третьего этапа клинических испытаний. Об этом министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард 20 августа сообщает в интервью газете El Universal.

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«Мы ведём переговоры с ними (русскими) в течение некоторого времени, и вчера Мексике предложили получить не менее 2000 доз вакцины, чтобы составить протокол для начала тестирования в Мексике, что является очень хорошей новостью», — сказал Эбрард.

По его словам, Мексика уже подготовила протоколы для клинических испытаний вакцин из Китая, США и Европы. Теперь к ним добавится русская вакцина. Начало испытаний предполагается в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» вызывает интерес у руководства Мексики. Об этом мексиканский министр иностранных дел Марсело Эбрард заявил на встрече с российским послом в Мехико Виктором Коронелли, с которым обсуждалась проблема COVID-19.

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