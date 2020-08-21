Вашингтон, , 01:53 — REGNUM Более 380 тысяч видеороликов пользователей из США было удалено китайским приложением TikTok с начала 2020 года за «разжигание ненависти», сообщается на сайте сервиса.

Кроме того, были заблокированы более 1300 аккаунтов и удалены более 64 тысяч комментариев, которые распространяли такой контент или были связаны с поведением, разжигающим ненависть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Дональд Трамп выдвинул требование к китайской компании ByteDance, которая владеет TikTok, продать американский сегмент сервиса компании из США до 15 сентября. В противном случае он пригрозил закрытием социальной сети на территории страны.

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