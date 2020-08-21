Севилья, Испания, , 01:01 — REGNUM Жертвой лихорадки Западного Нила, вспышка которой была зафиксирована в испанской провинции Севилья (автономное сообщество Андалусия), стал 77-летний житель населенного пункта Ла-Пуэбла-дель-Рио, сообщает агентство EFE.

Отмечается, что мужчина является первым умершим при вспышке заболевания, затронувшей уже 35 человек в регионе. Пациент поступил в отделение интенсивной терапии несколько дней назад.

Кроме него в медучреждения госпитализирован еще 31 больной с лихорадкой.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в округе Майами-Дейд американского штата Флорида было выявлено по меньшей мере 14 случаев заражения вирусом лихорадки Западного Нила.

Читайте ранее в этом сюжете: В Майами выявлены случаи заражения вирусом Западного Нила