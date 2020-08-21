Вашингтон, , 00:41 — REGNUM Положительный результат показал тест на коронавирус SARS-CoV-2, который был сдан сенатором от американского штата Луизиана Биллом Кэссиди. Об этом сообщается на его сайте.

Законодатель решил сдать анализы после того, как узнал о том, что контактировал с человеком, заразившимся коронавирусом.

Кэссиди подчеркнул, что выполняет все рекомендации медиков и призвал всех следовать его примеру.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта сенатор-республиканец Рэнд Пол также заразился коронавирусом, после чего ушел на домашнюю изоляцию.

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