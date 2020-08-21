Берлин, , 00:31 — REGNUM Agence France-Presse сообщает, что из Германии должен вылететь самолет с медицинским оборудованием и бригадой врачей, чтобы забрать российского оппозиционного блогера Алексея Навального из Омска.

По данным AFP самолет вылетит в 01:00 21 августа по московскому времени.

Напомним, что ранее лидеры Германии и Франции — Ангела Меркель и Эммануэль Макрон заявили о готовности предоставить навальному лечение и даже политическое убежище.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Навальный почувствовал себя плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали. Его соратники утверждают, что Навального отравили. При этом врачи пока устанавливают диагноз. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

В Минздраве Омской области подчеркнули, что вопросы транспортировки Навального будет решать консилиум. Для участия в консилиуме были вызваны медики из Москвы.