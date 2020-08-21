Омск, , 00:00 — REGNUM Состояние оппозиционного блогера Алексея Навального остается стабильно тяжелым. Об этом 20 августа сообщает министерство здравоохранения Омской области.

Напомним, что утром 20 августа Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Борт экстренно сел в Омске, где Навального госпитализировали.

По предварительным данным, Навальный был чем-то отравлен. Точный диагноз устанавливается.

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