Кейптаун, , 23:59 — REGNUM Число случаев коронавирусной инфекции в ЮАР за сутки увеличилось на 3880, до 599 940, 20 августа сообщило Министерство здравоохранения ЮАР.

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Согласно отчету, за последние 24 часа от COVID-19 в ЮАР умерли 195 человек, общее число погибших с начала эпидемии составляет 12 618.

ЮАР находится на пятом месте в мире по числу подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

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