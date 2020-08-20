Сыктывкар, , 23:31 — REGNUM С 21 августа в Ком возобновят работу театры и концертные организации. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, соответствующий указ сегодняподписал врио главы Коми Владимир Уйба.

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Работа театров, театральных и концертных организаций разрешена с 21 августа по 30 сентября 2020 года при условии обеспечения соблюдения социальной дистанции зрителей на расстоянии не менее 1,5 метра и выполнения рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения COVID-19.

Добавим, что за минувшие сутки в Коми лабораторно подтвердили еще 33 случая COVID-19. Всего с начала пандемии опасной инфекцией заразились 6224 человека. Из них 5116 человек выздоровели.