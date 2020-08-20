Архангельск, , 23:21 — REGNUM В администрации Архангельска заявили, что к новому учебному году будут готовы все школы. Однако речи об эпидемиологической безопасности образовательных учреждений пока не идет.

«Более 400 миллионов рублей выделено на проведение текущих и капитальных ремонтных работ в школах из бюджетов различных уровней. Образовательные учреждения Архангельска к 1 сентября будут готовы на 100%», — заявила заместитель главы Архангельска по социальным вопросам Светлана Скоморохова.

К новому учебному году заметно преобразится здание Школы Соловецких юнг, которому уже 30 лет: у него появится ограждение с декоративными элементами в виде рыб и кораблей, а старые деревянные рамы сменят 26 пластиковых окон. Кроме того, в учреждении установят новую пропускную систему.

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Добавим, что эпидемиологическая безопасность архангельских школ находится под вопросом — денег на закупку дезсредств, термометров и санитайзеров, которые, по рекомендации Роспотребнадзора должны быть в каждом образовательном учреждении, школам пока не выделили.