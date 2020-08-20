Москва, , 22:47 — REGNUM В случае обнаружения коронавируса в московских школах учащихся будут временно переводить на дистанционное обучение. Об этом 20 августа сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

"Учащийся, который заболел, у которого выявлен коронавирус? — естественно, надо принимать меры, переводить сразу на дистанционное обучение весь этот класс в течение 14 дней», — сказал мэр.

Таким образом, по словам Собянина, количество классов, которые будут переводиться на дистанционное обучение, будет зависеть от числа заболевших.

В настоящее время в сутки в среднем фиксируется 25−30 случаев заражения коронавирусом людей школьного возраста, уточнил он.

Читайте также: ВОЗ считает, что школы могут стать новыми очагами распространения COVID-19