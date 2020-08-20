Архангельск, , 22:42 — REGNUM 100 млн рублей выделили в Архангельской области на ликвидацию несанкционированных свалок в лесах. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минлеспроме.

Брёвна Кульчицкий Александр © ИА Красная Весна

В этом году министерство заключило государственный контракт на оказание услуг по ликвидации свалок с ООО «ЭкоСтрой». Срок выполнения работ — середина декабря 2020 года.

По контракту в регионе планируется ликвидация 41 такого объекта. В рамках исполнения госконтракта будет проведена очистка территорий от накопленного мусора механическим способом с последующей передачей для размещения на законных объектах обращения с отходами.

Приемка работ по исполнению госконтракта будет осуществляться комиссией с участием уполномоченных представителей заказчика, территориального органа министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области — управления лесничествами, центра природопользования и охраны окружающей среды, администраций муниципальных образований, Общероссийского народного фронта.

Подрядчик уже выполнил первый этап контракта: специалистами обследованы все объекты, установлены границы захламлений, определены координаты и объемы работы.

В августе ООО «ЭкоСтрой» приступилj ко второму этапу: начались работы по ликвидации свалок в Онежском районе. Планируется уборка 12 свалок. Аналогичные работы пройдут в Плесецком, Приморском, Няндомском, Шенкурском, Устьянском и Пинежском районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на ликвидацию лесных cвалок в Архангельской области было выделено 206 млн рублей.