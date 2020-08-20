Москва, , 22:34 — REGNUM Защита заслуженного артиста России Михаила Ефремова представила сегодня, 20 августа, в суде своего «секретного» свидетеля, который утверждает, что Ефремов не был за рулем своего автомобиля в тот момент, когда он совершил столкновение с автомобилем погибшего в том ДТП Сергея Захарова.

«Секретным» свидетелем оказался некий Александр Кобец из Иваново, который якобы приехал в Москву с другом погулять. Кобец совершенно случайно оказался в том самом месте на Смоленском бульваре, где и произошло ДТП. Он утверждает, что лично видел, что за рулем автомобиля Ефремова находился не сам актер, а некий «молодой человек» в серой футболке и темной «болоневой жилетке». На вопрос, нужна ли помощь, водитель ответил нецензурно, сказал Кобец.

Далее Кобец сообщил суду, что его друг заметил Ефремова на пассажирском сиденье и сказал ему об этом. Затем, однако, Кобец изменил показания и сказал, что сам заметил Ефремова на пассажирском сиденье и у того «волосы (были растрепаны) в разные (стороны), как у Пугачевой».

Однако далее выяснилось, что Кобец слеп на один глаз, а другой глаз у него — минус три. Очков у него нет.

«Зрение ухудшилось внезапно. Я заказал очки, но был без них и сегодня не взял», — сказал он в суде.

Более того, он признал, что с другом они в тот вечер выпивали.