Женева, Швейцария, 20 августа 2020, 22:07 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксирован 263 601 новый случай заражения коронавирусом, скончались по меньшей мере 6554 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 20 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
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Как уточняется, общее число выявленных инфицированных в мире достигло 22 256 220 человек, число подтверждённых летальных случаев возросло до 782 456.
Лидерами среди стран по распространению инфекции остаются США, Бразилия, Индия, Россия и ЮАР.
Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 213 391 выявленном случае заражения коронавирусом и 4644 скончавшихся больных за сутки.