Москва, , 21:36 — REGNUM В Вооружённых силах по состоянию на 20 августа выявлено более 800 военнослужащих с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.

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"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 803 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в госпиталях Минобороны на сегодняшний день проходят лечение 652 человека, ещё 12 военнослужащих находятся в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения. В изоляторах по месту службы находятся 19 военнослужащих, ещё 120 — изолированы на дому.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 71 военнослужащий, общее число выздоровевших в Вооружённых силах увеличилось до 10 215 человек.