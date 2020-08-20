Минск, , 21:28 — REGNUM Лидер стачечного комитета Минского автомобильного завода (МАЗ) Евгений Бохвалов задержан 20 августа сотрудниками белорусский милиции. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Минску.

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В ГУВД подтвердили, что глава стачкома МАЗа Бохвалов действительно задержан милицией. Обстоятельства задержания обещали сообщить позже.

Напомним, что на некоторых белорусских государственных предприятиях группы рабочих попытались устроить забастовки после выборов президент Белоруссии, прошедших 9 августа. Дело в том, что белорусская оппозиция считает, что действующий глава государства Александр Лукашенко выборы сфальсифицировал.

Тем не менее забастовки не приняли массовых характер и коснулись в основном государственных предприятий, частные и иностранные предприятия в забастовках не участвовали.