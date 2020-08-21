Москва, , 07:15 — REGNUM Поддержку в рамках социальных проектов в Москве получили за год около 400 тысяч человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Речь идёт о проектах некоммерческих организаций, которые победили в конкурсе грантов мэра Москвы в 2019 году. Всего на их реализацию из бюджета города было выделено 400 млн рублей.

«Город поддерживает социально ориентированные НКО на постоянной основе. Мы стараемся создать все условия для реализации их инициатив», — сказала Сергунина.

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