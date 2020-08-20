Тюмень, , 21:04 — REGNUM Студенты и школьники Югры, Тюменской и Курганской областей с 1 сентября 2020 года получат скидку на проезд в пригородных электропоездах АО «Свердловская пригородная компания». Об этом сообщает пресс-служба АО «СПК».

На территории Тюменской области и ХМАО размер скидки составит 50%, в Курганской области — 30%. Льгота действительна до 15 июня 2021 года при приобретении разовых билетов как на обычные электрички, так и на скоростную «Ласточку».

Оформление льготных проездных документов школьникам и студентам производится при предъявлении справки из образовательного учреждения и студенческого билета. Во время поездки юному пассажиру необходимо иметь при себе документ, подтверждающий льготу.