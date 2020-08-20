Челябинск, , 20:11 — REGNUM В Челябинске местный житель осуждён за вымогательство наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Приговор вынес Металлургический райсуд. Ранее неоднократно судимый гражданин был признан виновным в том, что в феврале 2019 года требовал от потерпевшего денег в сумме 300 тыс. рублей и наркотики весом не меньше 32 граммов. А после отказа он применял насилие и высказывал угрозы.

Пострадавший был вынужден согласиться с требованиями, хотя наркотиков и таких денег у него не было. Суд назначил вымогателю 6 лет 3 месяца в колонии общего режима.