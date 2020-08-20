Челябинск, , 20:01 — REGNUM В Челябинске директор учебного центра отдана под суд за дачу взятки инспектору Ростехнадзора. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Следователи считают, что женщина передавала инспектору деньги для успешного прохождения аттестации персоналом различных организаций. В сентябре-октябре 2019 года она якобы отдала ему 15 тыс. рублей, а в ноябре того же года — ещё 5 тыс. рублей.

Уголовное дело рассмотрит Советский райсуд Челябинска. А преследование инспектора Ростехнадзора уже прекращено. Он заплатит судебный штраф в сумме 90 тыс. рублей.

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