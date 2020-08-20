Посёлок Бреды, Челябинская область, , 19:53 — REGNUM В Брединском районе Челябинской области возникла угроза срыва начала отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

С 30 апреля был прекращён отпуск тепловой энергии от газовой котельной местной станции Бреды. От неё отапливались 64 дома. При этом, по данным на июнь, некоторые не имели альтернативного источника теплоснабжения.

Администрация Брединского муниципального района заключила договоры на разработку рабочей и проектной документации по газоснабжению 11 жилых домов. Но пока договор на строительство газопровода не оформлен.

Прокурор Брединского района обратился в суд и потребовал возложить на мэрию обязанность обеспечить дома отоплением до начала отопительного сезона. Исковые требования удовлетворены. Теперь осталось дело за исполнением.