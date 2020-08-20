Красногорск, , 20:10 — REGNUM Стоимость школьной формы и спортивного костюма для мальчиков в Подмосковье составляет в среднем около 5,3 тысячи рублей. Такие данные приведены на официальном сайте правительства Московской области.

Отмечается, что в эту стоимость включены рубашка за 700 рублей, брюки за 950 рублей, джемпер стоимостью в 650 рублей, ботинки — 1,2 тысячи рублей, четыре пары носков за 250 рублей, а также спортивный костюм за 450 рублей и кроссовки за 1 тысячу.

Для девочек стоимость школьной одежды оценена немного дешевле — порядка 5 тысяч рублей. В эту стоимость входят блузка за 650 рублей, джемпер за 650 рублей, юбка стоимостью в 750 рублей, а также туфли — 1,1 тысячи рублей, две пары колготок — 350 рублей, спортивный костюм — 500 рублей, кроссовки— 1 тысяча рублей.

Причём перечисленные цены относятся лишь к учащимся младших классов. Кроме того, набор из тетрадей, дневников, обложек для тетрадей, подставки для книг, ручек, творческого набора, пенала линеек, ластиков, карандашей обойдется в 1,5 тысячи рублей. Ещё в 900 рублей обойдётся школьный рюкзак.

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