Рим, , 19:22 — REGNUM По данным на вечер четверга, 20 августа, в Италии умерли 35 418 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 6 (днем ранее — на 7), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

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Выздоровели 204 686 человек, за день этот показатель увеличился на 180 (днем ранее — на 364).

Число подтвержденных носителей выросло на 845 (днем ранее — на 642), что является самым высоким показателем за три последних месяца. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 256 118. В настоящее время заражены 16 014 человек — на 654 больше, чем днем ранее.

Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже 18 дней подряд. За это время оно увеличилось более чем на 3500, то есть на 30%. При этом почти не увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.