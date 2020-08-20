Великий Новгород, , 19:30 — REGNUM Новый учебный год в школах Новгородской области начнется 1 сентября в очном режиме. Однако торжественные линейки состоятся только для учеников 1-х и 11-х классов. Об этом сообщила 20 августа в ходе заседания областного правительства министр образования Новгородской области Евгения Серебрякова.

Следите за развитием событий в трансляциях: «К чему готовятся школы: новые правила Роспотребнадзора — все новости», «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

"Все остальные классы будут проводить классные часы по отдельному расписанию, с которым должны быть ознакомлены все дети и их родители», — пояснила министр образования.

Как отметили в пресс-службе правительства Новгородской области, в преддверии 1 сентября межведомственные комиссии проверили 327 образовательных организаций и признали их готовыми к началу учебного года.

Для проведение термометрии, обеззараживания воздуха, создания условий для гигиенической обработки рук и соблюдения других требований из бюджета области выделено 62 млн рублей для муниципальных и государственных учреждений. Все закупки следует завершить до 31 августа.

Все ученики начальной школы в Новгородской области будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Его будут получать 28 355 учеников 1−4-х классов из расчета 63,77 рубля на одного ребенка.

«Рекомендую главам районов и поселений обратить внимание на качество питания», — подчеркнул губернатор Андрей Никитин и предложил чиновникам посетить школы и лично попробовать школьную еду.

Добавим, что на 20 августа в Новгородской области подтверждено 4113 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 21 — за последние сутки. Переболевших коронавирусом в регионе — 3262 человек. От COVID-19 скончались 68 человек.

Читайте развитие сюжета: В Подмосковье назвали среднюю стоимость одежды для школьников