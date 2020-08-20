Могадишо, , 19:21 — REGNUM Сомалийские пираты захватили судно, шедшее под флагом Панамы, 20 августа сообщает агентство Reuters.

Эжен Делакруа. Африканские пираты

Известно, что транспортный корабль направлялся из ОАЭ в порт Могадишо, когда у него возникла неисправность. Вечером 19 августа судно атаковали шестеро пиратов, они захватили экипаж в заложники.

Уже несколько лет побережье Сомали считается относительно безопасным. Захват судна стал первым успешным нападением сомалийских пиратов с 2017 года.

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