Омск, , 19:20 — REGNUM Министерство здравоохранения Омской области опровергло информацию о том, что у оппозиционного блогера Алексея Навального диагностирован отёк мозга. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 20 августа, пресс-служба областного минздрава.

Алексей Навальный Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, что ранее в сети появилась непроверенная информация о том, что у Навального якобы диагностирован отёк мозга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Навальный почувствовал себя плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Воздушное судно было экстренно посажено в Омске, где блогера госпитализировали.