Милан, Италия, , 19:14 — REGNUM Пассажиры миланского аэропорта «Мальпенса» жалуются на длительное ожидание в очереди на прохождение COVID-теста, передают местные СМИ в четверг, 20 августа.

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По новым правилам проходить экспресс-тесты нужно всем, кто возвращается в Италию из европейских стран «группы риска» (Испании, Мальты, Хорватии и Греции).

Власти региона Ломбардия пояснили, что в первую очередь тесты предоставляются жителям региона и иностранным туристам, а вот жителям других регионов Италии придется ждать дольше.

По данным на 19 августа, в Италии умерли 35 412 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 7 (днем ранее — на 5). Выздоровели 204 506 человек, за день этот показатель увеличился на 364 (днем ранее — на 174). Число подтвержденных носителей выросло на 642 (днем ранее — на 403). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 255 278. В настоящее время заражены 15 360 человек — на 271 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже 17 дней подряд. За это время оно увеличилось почти на 3000, то есть на 25%. При этом почти не увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.