Посёлок Соловецкий, Архангельская область, , 19:09 — REGNUM На Соловки прибыл предстоятель РПЦ. Патриарх провел заседание попечителского совета по сохранению и развитию архипелага. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Архангельской области.

Прибытие Алексия II на Соловки Patriachia.ru

Как рассказала руководитель авторского коллектива ФГБУ «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» Галина Медведева, за последний год удалось сделать немало. Так, практически завершены работы в казначейском и келейном корпусах, а также за пределами монастыря на объектах инфраструктуры — такелажной, амбаре, каретной. К концу года планируется сдать в эксплуатацию настоятельский корпус, в 2021 году — завершить реставрацию монастырской братской бани и ряда других объектов.

«Пожалуй, самый большой объем работ связан с восстановлением Храма Николая Чудотворца, где необходимо провести усиление конструкций», — отметила она.

Патриарх Кирилл, в свою очередь, отметил, что предстоит сделать еще очень многое.

«На повестке — приведение архипелага в состояние, соответствующее славе Соловков — великой русской обители», — отметил глава РПЦ.

Предстоятель Русской Православной Церкви положительно оценил уровень взаимодействия в деле восстановления монастыря государственных учреждений и церкви.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по реставрации объектов на Соловках начались еще в 2015 году. Шли они непросто, неоднократно менялись подрядчики, были остановки в производстве. В 2018 году деятельностью компаний, которые выполняли реставрационные работы ансамбля Соловецкого монастыря, расположенного на Соловецких островах в Белом море,занялисьследователи. По факту хищения многомиллионной суммы при выполнении работ было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.