Воронеж, , 19:09 — REGNUM Около 10% жителей Воронежской области имеют иммунитет к коронавирусу. Данные Роспотребнадзора были приведены на заседании регионального оперштаба 20 августа, сообщили в пресс-службе облправительства.

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На 20 августа положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 13 053 человек. Выздоровел 13 681 пациент — в это число вошли и те, у кого коронавирус подтвердился не анализом, а данными компьютерной томографии. 119 человек скончались, в том числе шесть случае подтвердились за последние сутки. За неделю лидерами по числу новых случаев заражения стали Новоусманский, Россошанский, Лискинский районы и Борисоглебск.

По информации Роспотребнадзора, 26% пациентов переносят заражение бессимптомно, у 54% отмечались симптомы ОРВИ.