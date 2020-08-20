Улан-Батор, , 18:57 — REGNUM Монгольские учителя перед началом нового учебного года пройдут медицинское обследование за счет государства, сообщили в Министерстве образования и науки.

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»Вице-премьер, министр финансов, министр труда и социальной защиты и министр образования и науки лично руководят организацией мер по подготовке нового учебного года. Министр образования и науки утвердил временной порядок об организации учебного процесса. В соответствии с этим порядком, учителя прошли курсы и получили инструкции о том, как работать в условиях режима повышенной готовности. Также все учителя в обязательном порядке пройдут медицинское обследование до начала учебы», — сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на заседании Государственной чрезвычайной комиссии 29 июля было решено начать учебный год с 1 сентября для школ и детских садов. Вузы и колледжи начнут учебный год с 5 октября.

С целью предупреждения распространения коронавируса школы в провинции будут работать в обычном режиме, а график работы школ, находящихся в областных центрах и столице, будет сокращенным — по три дня в неделю в помещении, два дня — дистанционное обучение.

Власти Монголии в связи с пандемией коронавируса с 30 января 2020 года ввели режим повышенной готовности, закрыв все образовательные учреждения. С февраля по 1 июня было организовано дистанционное обучение — учащиеся занимались дома.

В Монголии продолжается действовать режим повышенной готовности, хотя не было зафиксировано ни одного местного случая заражения коронавирусом. На 20 августа в Монголии зафиксировано 298 завозных случаев, 281 человек выздоровел.