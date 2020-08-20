Курган, , 18:43 — REGNUM Курганскую больницу скорой медицинской помощи (БСМП), состояние которой возмутило председателя правительства России Михаила Мишустина во время его февральского визита в областную столицу, покинул второй руководитель за полгода. Кроме того, из БСМП ушёл руководитель контрактной службы, сообщает Znak.com.

В департаменте здравоохранения Курганской области изданию пояснили, что исполняющий обязанности главного врача БСМП Роман Девятых и второй специалист ушли из медучреждения по собственному желанию.

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Напомним, что в конце июля 2020 года правительство РФ выделило 200 млн рублей на ремонт и оборудование в Курганской больницы скорой медицинской помощи. Сейчас там полным ходом идут ремонтные работы.

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