Тамбов, 20 августа 2020, 18:40 — REGNUM В Тамбовской области по итогам семи месяцев этого года количество ДТП и раненых снизилось на 11%, смертность уменьшилась на 12,5%. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.
Дорожные итоги были подведены на заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Тамбовской области. В январе-июле 2020 года зарегистрировано 610 дорожно-транспортных происшествий, в которых 70 человек погибли и 814 получили ранения. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом количество ДТП и раненых сократилось на 11%, число погибших снизилось на 12,5%. Относительно 2017 года, который является базовым в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», смертность уменьшилась на 8%.
На территории Тамбовской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к 2024 году необходимо снизить смертность от автомобильных аварий в 3,5 раза. По мнению губернатора Александра Никитина, добиться такого результата можно только проводя совместную, последовательную работу, направленную на профилактику аварийности и пропаганду законопослушного поведения участников дорожного движения. В Тамбовской области в этой работе участвуют органы власти всех уровней.