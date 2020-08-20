Тамбов, , 18:40 — REGNUM В Тамбовской области по итогам семи месяцев этого года количество ДТП и раненых снизилось на 11%, смертность уменьшилась на 12,5%. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Заседание межведомственной комиссии в Тамбовской области Tambov.gov.ru

Дорожные итоги были подведены на заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Тамбовской области. В январе-июле 2020 года зарегистрировано 610 дорожно-транспортных происшествий, в которых 70 человек погибли и 814 получили ранения. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом количество ДТП и раненых сократилось на 11%, число погибших снизилось на 12,5%. Относительно 2017 года, который является базовым в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», смертность уменьшилась на 8%.

«Главное, что нам удалось добиться — это снижение человеческих жертв. Во многом это результат того, что мы строим качественные и безопасные дороги, а также в полной мере реализуем весь комплекс профилактических мер по снижению аварийности на дорогах. Но расслабляться не стоит. Впереди большая работа, чтобы в полной мере выполнить ту задачу, которую поставил перед нами президент России Владимир Путин», — отметил вице-губернатор Арсен Габуев.

На территории Тамбовской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к 2024 году необходимо снизить смертность от автомобильных аварий в 3,5 раза. По мнению губернатора Александра Никитина, добиться такого результата можно только проводя совместную, последовательную работу, направленную на профилактику аварийности и пропаганду законопослушного поведения участников дорожного движения. В Тамбовской области в этой работе участвуют органы власти всех уровней.