Воронеж, , 18:28 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о смягчении ограничений, введённых в регионе ранее в целях нераспространения коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства региона по итогам заседания оперштаба 20 августа.

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Губернатор, в частности, согласовал смягчение ограничений для политических партий и кандидатов. В соответствии с новым документом, им разрешат проведение агитационных публичных мероприятий в период избирательной кампании. Мероприятия можно будет проводить вне помещений, и число участников не должно превышать 20 человек.

13 сентября в Воронежской области пройдёт несколько десятков избирательных кампаний, самыми крупными из них станут выборы депутатов областной дум, а также гордумы Воронежа.