Черкесск, , 18:15 — REGNUM В Российских регионах в преддверии нового учебного года особое внимание уделяется организации учебного процесса в учреждениях образования. Рекомендации Роспотребнадзора очерчивают круг вопросов, которые необходимо решить властям субъектов и руководству школ, для того чтобы наши дети были максимально защищены от коронавируса и при этом не переставали получать знания на качественном уровне.

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Период дистанционного обучения, который стал вынужденной мерой весной 2020 года, показал, что в постоянном режиме такая форма обучения не может удовлетворять ни детей, ни их родителей, ни сами организации образования. Школам России предстоит непростой учебный год. Это понимают и в кабинетах власти в федеральных ведомствах, и в регионах. Болит голова у родителей и у учителей. Вопрос сложный, но решать его нужно. Во многих учебных организациях не переставали думать о нем и в период каникул.

Рекомендации федерального санитарного ведомства — это по сути, как советы, которые выполнять следует обязательно. Как и что предпринять в условиях каждой конкретной школы, чтобы исполнить их — решать ее администрации.

С вопросами, что уже предпринято и какие меры еще планируют внедрить до начала нового учебного года корреспондент ИА REGNUM обратился к директору гимназии № 17 в столице Карачаево-Черкесии Мурату Эбзееву.

Он отметил, что многое из рекомендаций Роспотребнадзора уже предпринято, но есть вопросы, которые еще требуют проработки и решения. Тем не менее, он уверен, что до старта учебного года будет дан отчет Роспотребнадзору о готовности к принятию детей.

По словам Мурата Эбзеева, самое простое среди рекомендаций санитарного ведомства — это обеспечить чистоту и дезинфекцию помещений. Для этого имеются все средства дезинфекции, в том числе приборы для обеззараживания воздуха, санитайзеры, одноразовые полотенца и мыло для туалетных комнат. Для ежедневной термометрии учащихся есть в необходимом количестве термометры. Причем, как подчеркнул директор, для приобретения всего этого никаких сборов с родителей учащихся делать не пришлось — все было закуплено по заявкам, поданным в муниципалитет.

«Для обеспечения пропуска в школу только детей без признаков заболевания, ежедневно дежурными учителями на входе будет измеряться температура у каждого школьника. В случае выявления ребенка с повышенной температурой он будет передаваться фельдшеру, который изолирует его в своем кабинете и дальше будет действовать по утвержденной схеме, сообщая родителям и т. д. Помимо этого, для разделения потоков детей руководство школы предусмотрело шесть входов в здание школы: три — в старом корпусе и три — в новом. Каждый класс будет знать, в какой ему следует заходить», — рассказал Эбзеев.

Он подчеркнул, что самое сложное в новых условиях — это организация учебного процесса. В гимназии № 17 учатся почти 2000 учеников — учебное заведение расположено в так называемом спальном районе. Прежде школа работала в две смены. Проще всего выполнить требования Роспотребнадзора для начальной школы, где каждый класс и так занимался в своем отдельном помещении. Для них только придется развести по времени начало уроков и перемен, чтобы младшеклассники не сталкивались друг с другом в рекреациях.

«Сложнее со средним и старшим звеном, — отметил директор. — Для этих классов придется создавать новое расписание — многоуровневое, где каждая параллель среднего звена будет начинать заниматься по своему графику. Пока процесс работы над расписанием уроков еще идет. Но уже очевидно, что будет сложно сделать идеальное расписание: какие-то классы будут начинать учиться с 08:00, какие-то с 11:00, и понятно, что учебный день может растянуться до темна», — подчеркнул директор.

В ответ на вопрос, а хватит ли на все классы отдельных кабинетов, Эбзеев ответил, что в этом тоже есть трудности. Расчет на то, что в результате сдвинутого расписания, проблему все же удастся решить. Еще одна проблема связана с работой учителей в таком режиме. Тот, кто когда-либо сталкивался с составлением школьного расписания, знает, какая это трудная работа, даже без коронавируса, ну, а в нынешних условиях — так и вовсе, отметил директор. Между тем он рассчитывает, что администрации гимназии и ее коллективу удастся справиться и с ней.

Что касается кабинетной системы, то учебный процесс будет строиться без нее, за исключением специальных помещений для проведения лабораторных работ по химии, физике и уроков по информатике, сообщил руководитель учебного заведения. В этих оснащенных специальными приборами и техникой кабинетах уроки будут организованы по гибкому расписанию с учетом обязательной дезинфекции после каждого класса.

Поделился Мурат Эбзеев и ещё одним новаторским решением, которое может быть применено в гимназии, в случае если с расписанием уроков все же возникнут проблемы. Так, по его мнению, возможно ввести в процесс обучения элементы дистанционного обучения.

«Они, в частности, могут коснуться лишь таких предметов, как ИЗО, музыка, технология, окружающий мир и других, которые не входят в список дисциплин базового уровня. А преподавание основных предметов, которые необходимы для сдачи ГИА и ЕГЭ, будет в обязательном порядке вестить в очном формате», — сообщил Эбзеев.

Он также поделился еще одной задумкой:

«Для решения проблемы обучения в условиях пандемии коронавируса было бы неплохо вооружить родителей учащихся знаниями о таких формах получения образования, как семейное обучение и индивидуальная форма обучения. Эти способы наряду с традиционной формой получения знаний по общеобразовательной программе предусмотрены в системе образования в РФ. Однако не все родители о них знают. Между тем в нынешних условиях применение смешанных форм могло бы сыграть свою положительную роль. Мы будет информировать родителей школьников об альтернативных формах обучения, а выбор останется за ними».

Еще на одном моменте, который практически невозможно выполнить школам, особенно в таких густонаселенных районах, в каких расположена гимназия №17, остановился директор. Это наполняемость классов. Если следовать рекомммендациям Роспотребнадзора, в которых говорится о необходимости соблюдения социальной дистанции между учащимися, то потребуется сократить количество учеников в классе. Решение этого вопроса простым методом — поделить на подклассы, значит создать еще несколько проблем: искать помещения для увеличившегося количества классов, увеличивать численность педагогов и т.д. и т.п. Все это, в нынешних условиях, конечно, нереально, отметил руководитель образовательного учреждения.

Был также задан вопрос об организации питания. По словам директора школы, тут проблем быть не должно. В гимназии два пищеблока, в которых каждый класс будет питаться в отведенное ему время. Все сотрудники столовой будут работать в строгом соответствии с предписанными правилами — в масках и перчатках.

Что касается индивидуальных средств защиты для учителей и школьников, то их обязательное ношение предписано педагогическому коллективу, а вот дети будут учиться без масок.

Подытоживая беседу, Мурат Эбзеев подчеркнул, что, несмотря на трудности, с которыми сталкиваются в этом году педагоги, школьники и дети, нужно всем вместе искать пути выхода из них, чтобы ученики получали необходимые знания и при этом риски заражения детей были минимизированы.