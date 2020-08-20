Омск, , 18:11 — REGNUM Решение о транспортировки оппозиционного блогера Алексея Навального, состояние здоровья которого резко ухудшилось сегодня утром, 20 августа, из Омска, где его госпитализировали, будет принимать консилиум. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Омской области.

Напомним, что сегодня утром Навальный почувствовал себя плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Борт был экстренно посажен в Омске, где Навального госпитализировали.

Что именно произошло с блогером пока не сообщается, по неподтвержденным данным он отравился какими-то препаратами.