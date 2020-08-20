Токио, , 18:08 — REGNUM 20 августа в Токио коронавирусом заразилось 339 человек, сообщает информационное агентство Jiji Press. Число новых случаев в столице Японии поднялось выше 300 впервые за пять дней. 19 августа в Токио было отмечено 187 новых зараженных.

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Общее количество случаев заражения в Японии составило 1152, по данным информационного агентства NHK. Всего в стране зарегистрировано 60 712 инфицированных, из них 43 835 вылечилось.

От COVID-19 за прошедшие сутки в стране умерло 8 человек, общее количество летальных исходов достигло 1170. В предыдущий день в Японии от заболевания, вызванного коронавирусом, погибло 14 человек.