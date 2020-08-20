Бишкек, , 17:59 — REGNUM Правительство Киргизии внесло изменения в распоряжение о введении временного ограничения на въезд в республику граждан иностранных государств и лиц без гражданства.

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Поправки смягчают ограничения, разрешая въезд на территорию Киргизии иностранцам, имеющим вид на жительство в республике, обучающимся в киргизстанских вузах, направляющимся на лечение в местных медицинских учреждениях, а также желающим приехать на похороны близких родственников.

Отмечается, что после стабилизации эпидемиологической ситуации министерство здравоохранения начнет утверждать перечень иностранных государств, гражданам которых будет разрешен въезд в Киргизию.