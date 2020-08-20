Мурманск, , 17:44 — REGNUM Режим самоизоляции для жителей Мурманской области старше 65 лет продлен до 6 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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В отношении работающих пенсионеров принято решение о продлении сроков оплаты больничных листов также до 6 сентября. Речь идёт о гражданах возраста 65+, которые работают, не перешли на дистанционный формат и не находятся в отпуске.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области за минувшие сутки выявили 62 новых случаев заболевания COVID-19, четыре пациент скончались.