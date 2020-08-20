Москва, , 17:20 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов требует объективного расследования произошедшего с блогером Алексеем Навальным, передает корреспондент ИА REGNUM 20 августа.

Алексей Навальный Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Требую объективного, всестороннего и открытого расследования происшедшего с Алексеем Навальным. Самое тревожно и самое опасное — если это было действительно отравление, и если оно было умышленным», — заявил Миронов.

По его мнению, любая попытка применять в политической борьбе криминальные методы должна пресекаться самым решительным образом.

«Желаю Алексею Анатольевичу выздоровления и надеюсь, что случившееся не помешает продолжить с ним цивилизованную дискуссию», — отметил парламентарий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления Алексею Навальному, который сейчас находится в реанимации, «как любому гражданину страны».

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