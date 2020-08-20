Архангельск, , 17:18 — REGNUM Архангельским школам будет сложно выполнить все рекомендации Роспотребнадзора без субвенций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор одного из образовательных учреждений Илья Иванкин.

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Школа №77 Архангельска размещается в двух зданиях, одно из которых находится на капитальном ремонте. Соответственно, в этом учебном году всем ученикам (это 1100 человек) придется учиться в одном здании.

«Лично у меня подготовка к учебному году сложнее вдвойне. Это связано с капитальным ремонтом одного из зданий. Дети учатся в две смены, к тому же есть подвоз детей из поселка Пирсы. Кроме этого, надо обеспечить всех школьников начальных классов бесплатным горячим питанием. Возникают сложности с составлением расписания, графиков питания, которое смог бы еще обеспечить подрядчик. Необходимо составить график подвоза детей, проветривания помещений, заходов в школу», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор школы Илья Иванкин.

Он отметил, что исполнить все рекомендации Роспотребнадзора школам будет непросто.

«Каждая школа имеет свои особенности. Тем школам, где нет подвоза детей, второй смены, — выполнить требования проще. Мы со своей стороны постараемся по максимуму их исполнить. Во всяком случае, закупим средства дезинфекции, дети, классные руководители, учителя будут проинструктированы. На входе обязательное измерение температуры тела, заход в школу будет с двух выходов. Начало учебного дня части классов перенесли на 8 утра. Стараемся максимально продумать, чтоб не было скопления детей. Делаем все возможное, чтобы соблюсти требования СанПина по максимуму», — рассказал Иванкин.

Илья Иванкин сообщил, что в настоящее время министерство образования и науки Архангельской области готовит изменения в правила расходования субвенций.

«Документ позволит тратить средства субвенций из областного бюджета на закупку дезинфицирующих средств. Кроме этого, у школы есть свои средства. Мы также будем направлять их на эти цели. Основная проблема — покупка рециркуляторов. Они очень дорогие. Если денежные средства субвенции разрешат тратить, то на них мы закупим эти приборы. Никаких поборов с родителей у нас нет. Каждый родитель вправе сам купить своему ребенку маску, средства дезинфекции. С учеников мы требовать их не будем. Это право родителей», — отметил он.

Редакция ИА REGNUM направила запрос в региональное правительство для прояснения ситуации с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора в школах.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор дал рекомендации по организации образовательных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. В их числе: закрепление за каждым классом отдельного кабинета, обязательная термометрия на входе, обработка помещений с использованием дезинфицирующих средств и установка рециркуляторов, а также введение «плавающего» расписания.